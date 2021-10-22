У Білорусі після критики Лукашенка скасували обов'язкове носіння масок

Із санітарних норм виключили пункт, що зобов'язує людей носити маски та дотримуватися соціальної дистанції в приміщеннях.

Міністерство охорони здоров'я Білорусі скасувало обов'язковий масковий режим.

Про це повідомляється в новій постанові МОЗ, опублікований на національному правовому інтернет-порталі.

Згідно з документом, від 20 жовтня, з санітарних норм і правил, запроваджених 9 жовтня, виключається пункт 41, який зобов'язує людей носити маски та дотримуватися соціальну дистанцію в приміщеннях.

Також цей пункт зобов'язував використовувати засоби захисту органів дихання пасажирів транспорту та водіїв таксі.

Раніше Олександр Лукашенко розкритикував масковий режим і закликав "не знущатися над людьми". Також він скасував штрафи за відсутність масок у громадських місцях.

При цьому епідемія коронавірусу в країні - у розпілв, МОЗ скасував плановий прийом громадян, а лікарі розповідають, що відділення переповнені пацієнтами з COVID-19.

Нагадаємо, Лукашенко вважає, що його стратегія боротьби з коронавірусом без суворого карантину виявилася правильною. Він також говорив, що в Білорусі "чисто від коронавірусу" ніхто не помер.

У травні цього року Лукашенко заявив, що Білорусь розробила власну вакцину від ковіду.