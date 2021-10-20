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З "Укрзалізниці" звільнили останнього члена наглядової ради

Уряд припинив повноваження Аудіцкаса.

З "Укрзалізниці" звільнили останнього члена наглядової ради
Фото: Александр Рудоманов

Кабінет міністрів у середу достроково припинив повноваження останнього члена наглядової ради "Укрзалізниці" Адомаса Аудіцкаса.

Про це повідомив депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, який відвідує засідання уряду.

Термін дії контракту Аудіцкаса, який був представником держави в наглядовій раді, завершувався в червні 2022 року.

Нагадаємо, що у вересні закінчились контракти в чотирьох членів наглядової ради "УЗ": Шевкі Аджунера (голова наглядової ради, незалежний член, повноваження з липня 2018 року); Андреаса Матьє (незалежний член, повноваження з червня 2018 року); Олега Журавльова (представник держави, повноваження з грудня 2019 року); Сергія Лещенка (представник держави, повноваження, повноваження з грудня 2019 року).

Тоді ж було створено антикризовий штаб на чолі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, який має відновити стале функціонування АТ "Укрзалізниця"

У квітні 2021 року тимчасова слідча комісія Верховної Ради визнала незадовільною роботу цього складу наглядової ради "Укрзалізниці".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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