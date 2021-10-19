99% звернень до ДІАМ опрацьовуються протягом 24 годин, - Чернишов

За перший місяць було опрацьовано близько 500 дозволів на виконання будівельних робіт.

За перший місяць роботи Державної інспекції архітектури та містобудування було оптимізовано виконання дозвільно-реєстраційних функцій, тепер 99% звернень замовників опрацьовуються інспекторами протягом 24 годин. Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Одним із головних аспектів роботи Державної інспекції архітектури та містобудування є цифровізація та автоматизація дозвільних процедур. Відсутність комунікації з чиновниками заощаджує час отримувачу адмінпослуги та нівелює корупційні ризики. За перший місяць роботи ДІАМ вдалося відпрацювати механізм обробки звернень. Їх тепер розглядають протягом доби. Що стосується оглядів об’єктів та прийняття їх в експлуатацію — завдання інспекторів ДІАМ оперативно реагувати після отримання заяви, проводити огляд та приймати рішення щодо об’єктів. Це і має займати кілька днів», — зазначив Олексій Чернишов.

Як наголосив очільник Мінрегіону, у перший місяць роботи Державної інспекції архітектури та містобудування у прозорий спосіб видано сотні дозволів на будівництво та ремонтні роботи шкіл, лікарень, доріг, реставрацію пам’яток архітектури та ін. За цей час було опрацьовано:

близько 500 дозволів на виконання будівельних робіт;

понад 3000 повідомлень про початок будівельних робіт;

майже 1500 декларацій про готовність об’єкта до експлуатації;

близько 200 сертифікатів про прийняття об’єкта в експлуатацію;

понад 2500 дзвінків на «гарячу лінію»;

оголошено 37 конкурсів на посади.

Водночас сформовано перелік планових перевірок на 2022 рік. З попереднім графіком можна ознайомитися на сайті — inspections.gov.ua.