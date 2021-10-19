Третина аварій на "Укрзалізниці" пов'язані з поганим станом рухомого складу, – менеджер

В "Укрзалізниці" зазначають, що 30% аварій у 2020 році сталися через поганий стан рухомого складу.

Як повідомив в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна" заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов, у 2020 році було зареєстровано 813 транспортних пригод, у яких загинули 212 осіб і 40 дістали травм. Із них – 479 аварій із рухомим складом, із яких 126 аварій – унаслідок сходження з рейок рухомого складу.

"Тобто 30% аварій на "Укрзалізниці" пов’язані саме з поганим станом рухомого складу, решта 70% – це або проблеми інфраструктури, або сторонні особи, або інші причини", – зазначив він.

За словами Ткачова, експлуатація застарілого вагонного парку заважає "Укрзалізниці" ефективно транспортувати вантажі, погіршує обіг вагонів, збільшує час вантажних операцій, а також веде до непродуктивних пробігів вагонів та локомотивів. Крім того, з року в рік зростають додаткові витрати вантажовідправників на ремонт і підготовку вагонів до навантаження.

"У нас збільшується час перебування вагонів під вантажними операціями. Потрібен час на те, щоб підготувати вагон до завантаження, заварити дірки, відремонтувати люки та інше. У приватних операторів така сама проблема, як і у нас. Але найбільша проблема зношеного парку – це насамперед загроза безпеки руху", – наголосив Ткачов.

За його словами, на сьогодні мережею "Укрзалізниці" курсує 174 тис. вантажних вагонів різної форми власності. "З цієї кількості 90 тис. – приватні вагони, 84 тис. – вагони АТ "Укрзалізниця". Якщо говорити про вагонний парк "Укрзалізниці", то зношення вагонного парку становить приблизно 89%", – зазначив він.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури пропонує затвердити порядок проведення діагностики та ремонту вагонів для продовження термінів їх експлуатації та скорочувати їх для низки вантажних вагонів, починаючи з 2022 року.

Повний текст інтерв’ю з Валерієм Ткачовим буде оприлюднено на головній сторінці веб-сайту агентства "Інтерфакс-Україна".