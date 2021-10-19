Зеленський підписав закон про збільшення бюджету-2021 на 40 млрд гривень

Найбільше грошей спрямують на дороги, а також пільги та житлові субсидії.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону про держбюджет-2021, який Рада ухвалила 8 жовтня.

Про це інформує пресслужба голови держави.

"У зв’язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини державного бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд грн Верховна Рада збільшила фінансування нагальних потреб, зокрема соціальної підтримки населення, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та реалізації інфраструктурних проєктів", - сказано в повідомленні.

Згідно з підписаним документом, збільшено показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом на 39,6 млрд грн.

Зокрема, підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств - на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 2 млрд грн; ПДВ з увезених на митну територію України товарів - на 6,9 млрд грн; зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі - на 0,75 млрд грн.

"Додаткові доходи скерують на розв'язання невідкладних соціальних питань та реалізацію важливих інфраструктурних проєктів", - пояснюють в Офісі президента.

Зокрема, 12,05 млрд грн буде спрямовано на пільги та житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг. На розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення - 15 млрд грн.

Ще 4,1 млрд грн передбачено на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, 2 млрд грн – на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Крім того, 1 млрд грн буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.

Також кошти передбачені на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (відповідно 1,5 млрд грн і 2,5 млрд грн).

На субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житло для переселенців, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності буде спрямовано відповідно 282 млн грн і 4 млн грн.