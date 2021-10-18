"Нафтогаз" подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку - 2"

Вітренко буде вимагати, щоб газопровід не отримав дозволу на роботу.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" подала заявку на участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це на брифінгу в понеділок, 18 жовтня, розказав голова правління компанії Юрій Вітренко.

"Нафтогаз України як національна компанія, яка очолює боротьбу за енергетичну безпеку України, відстоює національні інтереси, подала заявку на участь в процесі сертифікації оператора "Північного потоку - 2" перед німецьким регулятором", - цитує Вітренка "Інтерфакс-Україна".

Українська компанія намагатиметься завадити сертифікації "Північного потоку - 2".

"Наша основна позиція полягає в тому, що" Північний потік - 2 "не може бути сертифікований, оскільки не забезпечено його повну відповідність європейському законодавству", - пояснив Вітренко.

Він сказав, що Україна є одним з основних учасників європейського ринку, купує там значні обсяги газу і тому зацікавлена в тому, щоб цей ринок був конкурентний. На думку "Нафтогазу". Сертифікація оператора "Північного потоку - 2" завдасть шкоди конкуренції на європейському ринку, в тому числі на німецькому, словацькому, угорському, чеському та австрійському ринках.

"Підкреслю, питання не тільки в тому, що Україна як транзитна країна страждає через те, що Росія використовує газ як енергетичну зброю і продовжує це робити. Ми відзначаємо, що є великі ризики для безпеки України та для безпеки регіону", - зазначив Вітренко.

Нагадаємо, що німецьке федеральне мережеве агентство BNetzA почало сертифікацію "Північного потоку - 2" у вересні 2021 року. Того ж місяця німецький регулятор пустив до сертифікації польську PGNiG.

Голова правління PGNiG Павло Маєвські казав, що компанія буде вимагати, щоб власник "Північного потоку-2" не зміг уникнути застосування вимог, що стосуються поділу прав власності, доступу третіх осіб до інфраструктури і прозорих тарифів з урахуванням вартості всього газопроводу.

Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Відсутність рішення BNetzA - єдине, що відділяє Росію від запуску газопроводу.