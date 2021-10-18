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"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит через Україну на листопад

Ціни на газ в Європі знову підскочили.

"Газпром" відмовився бронювати додатковий транзит через Україну на листопад
Фото: EPA/UPG

Компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткову транзитну потужність через газотранспортну систему України на листопад та викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа".

Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання, передає "Інтерфакс".

Компанія "Оператор ГТС України" пропонувала на вибір два маршрути: 9,8 млн куб. м на добу через газовимірювальну станцію "Суджа" на кордоні між Сумською областю України та Курською областю РФ і ще 5,2 млн куб. м на добу - через ГВС "Сохранівка" на кордоні між Луганською та Ростовською областями. Всі вони залишилися незатребуваними.

У "Газпрому" на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м - це 109 млн куб. м на добу.

На фоні відмови "Газпрому" бронювати додаткові потужності біржова ціна газу в Європі знову підскочила. Якщо на початку торгів на біржі ICE вартість тисячі кубометрів падала до 1000 доларів, то після обіду підскочила майже до 1300 доларів.

Нагадаємо, що ціни на газ у Європі, звідки імпортує газ і Україна, зараз знаходиться на історичних максимумах.   

Вартість газових ф'ючерсів стабільно росте з середини серпня, а з кінця вересня це збільшення стало лавиноподібним. Свого піку ціна на газ досягла 6 жовтня, коли вартість однієї тисячі кубометрів наблизилась до 2000 доларів.

Президент Росії Володимир Путін на минулому тижні заявив, що газова криза в Європі стала наслідком дефіциту електроенергії, а не дій "Газпрому". Він також заявив, що РФ не може сильно збільшувати транзит газу через Україну, бо ГТС нібито може луснути.

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко відповів, що це брехня, тому що минулого року українська ГТС без проблем прокачала понад 60 млрд кубів газу і не луснула і може транспортувати набагато більше.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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