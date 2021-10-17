Уряд затвердив порядок надання держпідтримки фермерам, які використовують меліоровані землі

Кабінет міністрів України цього тижня затвердив порядок надання державної підтримки товаровиробникам, які використовують меліоровані землі.

Про це у соцмережі Facebook написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Держава компенсує 25% витрат тим агровиробникам, які встановили або модернізували системи зрошення у своїх господарствах.

“Модернізація системи зрошення земель у південних регіонах України дасть змогу збільшити їхню врожайність щонайменше удвічі, що сприятиме зростанню ВВП та створенню нових робочих місць”, – написав Шмигаль.

Цього року безповоротна дотація для аграріїв за відповідною програмою складе 50 млн грн, додав очільник уряду.

Нагадаємо, Верховна Рада у п'ятницю, 24 вересня, ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4046 про державну допомогу молодим фермерам.

Законопроєкт передбачає, що фермерським господарствам, голова якого має вік до 35 років включно, має надаватися грошова допомога за рахунок коштів державного бюджету в розмірі та порядку, що затверджуються Кабінетом міністрів України.