"Слуги" пропонують тимчасово заборонити приватним компаніям продавати газ за ринковими цінами

До списку таких компаній мають увійти всі газовидобувні, включаючи "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова, Burisma Holdings Миколи Злочевського, підприємства Ігоря Коломойського та інших.

У Верховній раді обговорюється законодавча ініціатива про тимчасову заборону приватним компаніям продавати газ українського видобутку на біржі за комерційними цінами.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає РБК-Україна.

"Щоб взяти всю видобуток українського газу і тимчасово заборонити їм продавати, як вони зараз роблять, по 45 гривень на енергетичній біржі, а продавати за собівартістю з якоюсь мінімальною націнкою", - сказав Арахамія в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він уточнив, що до списку таких компаній мають увійти всі газовидобувні, включаючи "ДТЕК Нафтогаз" Ріната Ахметова, Burisma Holdings Миколи Злочевського, підприємства Ігоря Коломойського та інших.

Такий газ можна буде направити для потреб бюджетних організацій, додав Арахамія.