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Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок

Німецька компанія збирається стати основним конкурентом АТБ.

Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Фото: shoppingpl.com

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ. Компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна.

Про це повідомляє німецьке видання Lebensmittel Zeitung.

У внутрішніх документах компанії вказано, що новопризначений керівник українського підрозділу Адам Мішчишин раніше очолював цю мережу у Польщі. Документ про його призначення підписаний гендиректором Lidl Гердом Хшановські.

Передбачається, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1 000 магазинів.

Конкретних термінів запуску у Lidl поки що не розголошують. У відповідь на запит видання компанія також не захотіла робити жодних конкретних заяв щодо можливого розширення, але підтвердила "дослідження України як потенційно цікавого ринку".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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