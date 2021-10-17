Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок

Німецька мережа супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України та конкурувати з мережею ATБ. Компанія вже призначила керівника головного офісу Lidl Україна.

Про це повідомляє німецьке видання Lebensmittel Zeitung.

У внутрішніх документах компанії вказано, що новопризначений керівник українського підрозділу Адам Мішчишин раніше очолював цю мережу у Польщі. Документ про його призначення підписаний гендиректором Lidl Гердом Хшановські.

Передбачається, що Lidl конкуруватиме з мережею ATБ, яка має понад 1 000 магазинів.

Конкретних термінів запуску у Lidl поки що не розголошують. У відповідь на запит видання компанія також не захотіла робити жодних конкретних заяв щодо можливого розширення, але підтвердила "дослідження України як потенційно цікавого ринку".