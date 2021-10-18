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МВФ та Україна досягли попередньої угоди щодо першого перегляду угоди stand-by

Україна може отримати близько $700 млн.

МВФ та Україна досягли попередньої угоди щодо першого перегляду угоди stand-by
Фото: premiumtimesng.com

Уряд України та Міжнародний валютний фонд на рівні персоналу домовилися про перегляд програми stand-by. Це відкриває можливість для отримання Україною близько 700 млн доларів США.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

"Команда місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) та влада України досягли угоди на рівні персоналу щодо оновленого набору економічної, фінансової та структурної політики для подолання економічної та медичної кризи, спричиненої COVID-19", - сказано в повідомленні.

Угода, а також запит української влади про продовження програми до кінця червня 2022 року мають бути затверджені з боку керівництва Фонду та Виконавчої ради МВФ.

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Попередній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

У вересні 2021 року місія МВФ почала новий віртуальний візит до України для перегляду кредитної програми.

7 жовтня голова Кабміну Денис Шмигаль заявив, що Україна домовилась з МВФ про продовження програми stand-by.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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