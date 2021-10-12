Посли G7 обговорили із главою місії МВФ прогрес України у виконанні програми Stand-by

Посли були раді почути про виконання Україною деяких умов угоди Stand-by, зокрема кроків щодо банківського сектору та Фонду гарантування вкладів.

Посли країн "Великої сімки" обговорили із главою місії Міжнародного валютного фонду в Україні Іванною Владковою прогрес України у виконанні програми фонду.

Про це повідомляється у Twitter британського головування у групі послів G7.

Як наголошуєтьсяу заяві, посли були раді почути про виконання Україною деяких умов угоди Stand-by, зокрема кроків щодо банківського сектору та Фонду гарантування вкладів.

"Посли залишаються відданими допомозі Україні для втілення реформ, які, разом із програмою МВФ, сприятимуть процвітанню”, - сказано в повідомленні.

Дипломати зауважили, що сприятиме процвітанню України завершення комплексної судової реформи, включно з Вищою радою правосуддя, і корпоративне управління згідно з керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку.

Посли G7 обговорили з @IvannaVladkova прогрес 🇺🇦 у виконанні програми #МВФ, і були раді почути про виконання 🇺🇦 деяких умов угоди Stand-by, зокрема кроків щодо банківського сектору та Фонду гарантування вкладів. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 12, 2021

Нагадаємо, що 18-місячна програма stand-by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів. Перший і поки що єдиний транш в сумі 2,1 млрд доларів Україна отримала ще в червні 2020. Попередній віртуальний візит Міжнародного валютного фонду в Україну закінчився без рішення про перегляд програми stand-by.

На початку травня 2021 року представник МВФ Джері Райс заявив, що фонд очікує більшого прогресу від України для надання траншу.

Незважаючи на це, президент Володимир Зеленський казав, що Україна отримає другий транш кредитної програми Міжнародного валютного фонду восени 2021 року.

У вересні 2021 року місія МВФ почала новий віртуальний візит до України для перегляду кредитної програми.

В серпні Україна отримала від МВФ 2,7 млрд доларів в рамках антикризової емісії спеціальних прав запозичення. Ці гроші не стосуються чинної кредитної програми.