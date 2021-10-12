Керівництво МВФ підтвердило "повну довіру" до Георгієвої після розслідування щодо фальсифікації даних

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтвердила свою повну довіру до директора-розпорядника Крісталіни Георгієвої. Відповідне рішення було ухвалено після розгляду заяв про те, що Георгієва чинила тиск на співробітників Світового банку, щоб вони змінили дані на користь Китаю.

У заяві ради директорів від 11 жовтня йдеться, що вона довіряє відданості Георгієвої "високим стандартам управління" та її чесності, передає Радіо Свобода.

Керівництво МВФ підтвердило цілковиту впевненість у "здатності директора-розпорядника продовжувати ефективно виконувати свої обов’язки".

Результатом перевірки могло стати відсторонення Георгієвої з посади.

У вересні цього року Світовий банк оголосив, що зупиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення у звітах за 2018 і 2020 роки. Це сталося після розслідування адвокатської фірми WilmerHale у вересні, яке дійшло висновку, що Георгієва маніпулювала даними на користь Китаю, перебуваючи на керівній посаді у Світовому банку.

Георгієва заявила, що "принципово" не згодна з висновками розслідування щодо звіту Doing Business Світового банку за 2018 рік.

Doing Business класифікує країни на основі нормативно-правових актів й економічних реформ. Слідство виявило, що Китай подавав скаргу після того, як він зайняв 78 місце у виданні 2017 року.

Згідно з висновками, у версії звіту за 2018 рік очікувалося, що рейтинг Китаю буде ще нижчим. Але розслідування показало, що незадовго до того, як повинен був бути опублікований звіт за 2018 рік, тодішній президент Світового банку Джим Кім і Георгієва зустрілися з працівниками та попросили їх переглянути свою методологію щодо Китаю.

В результаті перегляду рейтинг Китаю піднявся на сім позицій і знову посів 78-е місце.

Минулого місяця Світовий банк оголосив про припинення випуску звіту Doing Business.