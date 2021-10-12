В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
ГоловнаЕкономікаДержава

Керівництво МВФ підтвердило "повну довіру" до Георгієвої після розслідування щодо фальсифікації даних

Результатом перевірки могло стати відсторонення Георгієвої з посади.

Керівництво МВФ підтвердило "повну довіру" до Георгієвої після розслідування щодо фальсифікації даних
Кристалина Георгиева
Фото: EPA/UPG

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду підтвердила свою повну довіру до директора-розпорядника Крісталіни Георгієвої. Відповідне рішення було ухвалено після розгляду заяв про те, що Георгієва чинила тиск на співробітників Світового банку, щоб вони змінили дані на користь Китаю.

У заяві ради директорів від 11 жовтня йдеться, що вона довіряє відданості Георгієвої "високим стандартам управління" та її чесності, передає Радіо Свобода.

Керівництво МВФ підтвердило цілковиту впевненість у "здатності директора-розпорядника продовжувати ефективно виконувати свої обов’язки".

Результатом перевірки могло стати відсторонення Георгієвої з посади.

У вересні цього року Світовий банк оголосив, що зупиняє публікацію рейтингу Doing Business через виявлені порушення у звітах за 2018 і 2020 роки. Це сталося після розслідування адвокатської фірми WilmerHale у вересні, яке дійшло висновку, що Георгієва маніпулювала даними на користь Китаю, перебуваючи на керівній посаді у Світовому банку.

Георгієва заявила, що "принципово" не згодна з висновками розслідування щодо звіту Doing Business Світового банку за 2018 рік.

Doing Business класифікує країни на основі нормативно-правових актів й економічних реформ. Слідство виявило, що Китай подавав скаргу після того, як він зайняв 78 місце у виданні 2017 року.

Згідно з висновками, у версії звіту за 2018 рік очікувалося, що рейтинг Китаю буде ще нижчим. Але розслідування показало, що незадовго до того, як повинен був бути опублікований звіт за 2018 рік, тодішній президент Світового банку Джим Кім і Георгієва зустрілися з працівниками та попросили їх переглянути свою методологію щодо Китаю.

В результаті перегляду рейтинг Китаю піднявся на сім позицій і знову посів 78-е місце.

Минулого місяця Світовий банк оголосив про припинення випуску звіту Doing Business.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також