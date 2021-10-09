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Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем "повинне бути і буде здійснене"

Китайський лідер сказав, що підтримує мирне приєднання острову.

Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання з Тайванем "повинне бути і буде здійснене"
Фото: EPA/UPG

Голова КНР Сі Цзіньпін назвав неминучим возз'єднання з Китаю з Тайванем.

Про це він сказав під час урочистостей з приводу річниці Сіньхайської революції 1911 року, яка призвела до формування Республіки Китай на території материкового Китаю. З другої половини 20 століття Республіка Китай контролює лише острів Тайвань, тоді як материкова частина Китаю стала Китайською Народною Республікою.

У своєму виступі Сі заявив, що відокремлення Тайваню сталося через слабкість китайської нації і возз'єднання станеться по мірі її відродження.

Він заявив, що вважає возз'єднання з Тайванем історичним завданням. "Співвітчизники з обох сторін Тайванської протоки повинні стати на правильну сторону історії і об'єднатися для здійснення повного возз'єднання Батьківщини і великого відродження китайської нації", - цитує Сі державне агентство "Сіньхуа".

Він заявив, що тайванське питання є внутрішньою справою Китаю і не терпить втручання ззовні.

"Історичне завдання повного возз'єднання Китаю повинне бути і буде здійснене", - підкреслив Сі.

Він заявив, що інтересам китайської нації відповідає мирне возз'єднання.

Нагадаємо, що острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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