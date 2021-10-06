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Тайвань назвав напруженість у відносинах з Китаєм найгіршою за 40 років

Острів побоюється вторгнення у найближчі роки.

Тайвань назвав напруженість у відносинах з Китаєм найгіршою за 40 років
Китайський літак у небі над Тайванем
Фото: EPA/UPG

Міністр національної оборони Тайваню Чіу Куо-чен заявив, що напруженість у відносинах з Китаєм є найгіршою за 40 років. Він також вважає, що до 2025 року КНР буде повністю готовою для вторгнення на Тайвань.

Як повідомляє BBC, заява міністра пролунала після того, як Китай здійснив найбільше в історії Тайваню вторгнення в його повітряний простір. За чотири дні, починаючи з п'ятниці, літаки військово-повітряних сил КНР 148 разів вторглись в зону протиповітряної оборони Тайваню.

Тайвань вважає себе незалежною державою, але у Китаї наполягають, що це його провінція, що відкололася. Лідер КНР Сі Цзиньпін ще кілька років тому заявив, що не виключає застосування сили для повернення Тайваню, хоча й притримується мирного підходу до об'єднання за принципом "одна країна - дві системи".

Президент США Джо Байден у вівторок, 5 жовтня, розказав, що говорив із Сі про ситуацію навколо Тайваню і китайський лідер нібито погодився дотримуватися тайванської угоди між США та Китаєм.

"Я розмовляв із Сі про Тайвань. Ми погодилися... дотримуватися тайванської угоди. Ми дали зрозуміти, що я не вважаю за доцільне будь-які кроки з його сторони, окрім дотримання угоди", - сказав Байден.

Агентство Reuters вказує, що Байден, скоріше за все, мав на увазі домовленість про те, що США визнає китайський уряд в Пекіні, а не Тайбеї. Крім того, США має закон про відносини з Тайванем, де сказано, що рішення про встановлення дипломатичних стосунків з Пекіном прив'язане до мирного врегулювання майбутнього Тайваню.

Водночас політика "одного Китаю" не заважає США підтримувати тісні стосунки з Тайванем, а закон про Тайвань дозволяє продавати острову зброю для самозахисту.

Нагадаємо, що острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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