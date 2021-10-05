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Президентка Тайваню попередила про катастрофічні наслідки можливого захоплення острова Китаєм

"Це означатиме, що авторитаризм бере гору над демократією".

Президентка Тайваню попередила про катастрофічні наслідки можливого захоплення острова Китаєм
Цай Инвэнь
Фото: EPA/UPG

Президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що можливе захоплення острова Китаєм матиме катастрофічні наслідки для миру в Азії.

Про це вона написала в статті для Foreign Affair на фоні загострення ситуації навколо Тайваню. Починаючи з п'ятниці, літаки військово-повітряних сил КНР майже 150 разів порушили повітряний простір Тайваню.

У Китаї, який вважає Тайвань своєю територією, це назвали демонстрацією сили. Але Цай Інвень попередила, що Тайвань зробить усе можливе, щоб захистити себе в разі агресії КНР.

"Країни світу, все більше усвідомлюючи загрозу Комуністичної партії Китаю, повинні розуміти цінність співпраці з Тайванем. І вони повинні пам'ятати, що падіння Тайваню матиме катастрофічні наслідки для миру в регіоні та системи демократичних альянсів. Це означатиме, що у глобальному змаганні цінностей авторитаризм бере гору над демократією", - вважає президентка.

Вона підкреслила, що Тайвань готовий до рівноправних переговорів з Китаєм без політичних передумов і прагне мирного та взаємовигідного співіснування зі своїми сусідами.

"На фоні майже щоденних вторгнень Народно-визвольної армії наша позиція щодо відносин з Китаєм залишається незмінною: Тайвань не буде піддаватися тиску, але й не буде вдаватися до авантюр, навіть якщо отримає підтримку міжнародної спільноти", - написала Цай Інвень.

Нагадаємо, що острів Тайвань перебуває під контролем Республіки Китай, але з погляду Комуністичної партії КНР, він є провінцією материкового Китаю. Попри це, Тайвань має представництво більше ніж у 70 країнах світу, у тому числі у 18 країнах Європи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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