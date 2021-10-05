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​Данія дала дозвіл на запуск "Північного потоку-2", Німеччина вимагає гарантій

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило надати докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані.

​Данія дала дозвіл на запуск "Північного потоку-2", Німеччина вимагає гарантій
Фото: pikabu.ru

4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, включаючи умови щодо сертифікації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Reuters" і на пресслужбу німецького енергетичного регулятора Bundesnetzagentur, BNetzA

Натомість німецьке Федеральне мережеве агентство попросило Nord Stream 2 AG надати інформацію та, у разі необхідності, докази того, що всі нормативні вимоги будуть виконані в контексті експлуатації газопроводу.

"Це, зокрема, стосується питань недискримінаційного доступу до мережі та інтеграції інтерконектора в зону німецького ринку", – заявили у Bundesnetzagentur.

BNetzA заявила, що зробила запит, оскільки неможливо виключити, що операції можуть розпочатися найближчим часом.

Нагадаємо, компанія-оператор Nord Stream 2 AG раніше заявила, що першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом для випробувань. Однак, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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