Після рішення ОПЕК+ ціни на нафту побили максимуми за кілька років

Ціни на нафту продовжують рости на тлі рішення країн ОПЕК+ надалі збільшувати видобуток нафти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані пресреліз ОПЕК за підсумками засідання 4 жовтня.

У листопаді країни-експортери нафти (країни ОПЕК+) вирішили не змінювати встановлений раніше план відновлення видобутку нафти. А саме, пропозиція на ринку збільшуватиметься на 400 тисяч барелів на день.

Зі збільшенням попиту на ринку у зв’язку з відновленням економічної діяльности у світі, на ринку очікували збільшення видобутку нафти понад запланований обсяг. Це спричинило стрибок цін до рівня 2014 року. Так, контракти на листопад на нафту марки WTI (West Texas Intermediate) сягнули 78,14 долара за барель з 75,88 долара до публікації рішення. Востаннє такий рівень спостерігався ще у вересні 2014 року. На 10:14 за Києвом ціни дещо вирівнялися до 77,81 долара за барель.

Хоча Brent ще не побив максимум вересня 2019 року, коли ціни перевищили 82 долара за барель, контракти впритул наблизилися до цього значення. Так, ціна на грудневі ф’ючерси зросла з 79,37 долара за барель до 81,64 долара. На такому ж рівні нафта котирувалася у жовтні 2014 року.

Аналітики Goldman Sachs Group, повідомляє Bloomberg, очікують додатковий попит у 650 тисяч б/д, адже світ знаходиться в умовах нестачі газу та цінових рекордів. Газова "криза" підсилює попит на нафту, адже тепловиробники починають замінювати газ на нафту та вугілля.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль недавно пояснив стрімке зростання цін на газ на європейських біржах "енергетичною війною, яку російський "Газпром" розв'язав для введення в експлуатацію Північного потоку-2". За його словами, це очевидний факт, який підтверджується зменшенням експорту з боку російського монополіста в порівнянні з попередніми роками, і відмовою від бронювання додаткових потужностей української газотранспортної системи.

В кінці вересня ціна на газ в Європі досягла $1000 за тис. кубометрів, а нафти - $80 за барель.