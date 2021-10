Справа МН17: суд США прийняв позов до двох російських банків за фінансування "ДНР"

Суд Нью-Йорка прийняв позов сім'ї американського підлітка, який загинув у катастрофі малайзійський авіалайнера на Донбасі в липні 2014 року, до двох російських банків. "Сбербанк" і ВТБ звинувачують у фінансуванні тероризму.

Як повідомляє Reuters, окружний суддя Ендрю Картер відхилив заперечення відповідачів про те, що юрисдикція окружного суду по Південному округу Нью-Йорка не поширюється на цю справу, й ухвалив рішення про можливість розгляду позову по суті.

Сім'я Квіна Шансмана звернулася в американський суд ще 2019 року. Протягом двох років суд розглядав різні заперечення відповідачів щодо можливості розгляду справи. Представники родини Шансмана стверджують, що російські , а також американські сервіси переказу грошей Western Union і MoneyGram використовувалися для фінансування "ДНР", яка, на думку позивачів, несе відповідальність за катастрофу літака Malaysain Airlines.

Адвокати сім'ї Шансмана представили документи, що підтверджують два грошові перекази терористам. Гроші були відправлені через кореспондентські рахунки "Сбербанку" і банку ВТБ до Bank of America і Bank of New York Mellon. Адвокати також представили копії інструкцій терористичної організації "ДНР", опублікованих онлайн, у яких сепаратисти пропонували користуватися кореспондентськими рахунками російських банків в Америці для переказу пожертвувань.

У скарзі Шансманів з поправками стверджувалося, що два задокументовані грошові перекази були лише верхівкою айсберга транзакцій, за якими мільйони доларів надходили до російської терористичної групи через рахунки США, що належать "Сбербанку" та ВТБ.

Літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи вела спільна слідча група (JIT, ССГ), до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими літак був збитий ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а пізніше оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених в причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Зараз їх заочно судять. Пулатов - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака. Вирок у справі MH17 запланували на кінець 2022 року.

Окрім того, уряд Нідерландів ухвалив рішення подати до Європейського суду з прав людини позов проти Росії за її роль у збитті літака.