Гетманцев головуватиме під час розгляду зняття Разумкова

Глава податкового комітету парламенту, депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев головуватиме на засіданні, під час якого розглядатимуть відкликання Дмитра Разумкова з посади глави Верховної Ради.

Відповідну пропозицію запропонував поставити на голосування глава партії СН Олександр Корнієнко.

"Він фахово веде комітети і до його неупередженості точно питань не виникне", – запевнив Корнієнко.

За головування Гетманцева проголосували 239 народних депутатів.

Серед інших кандидатур "Євросолідарність" назвала Гео Лероса (виключеного з фракції СН), Юрія Корячвенкова ("Юзіка") і Олексія Гончаренка. Корявченков заявив самовідвід від участі, тож його кандидатуру не розглядали.

Глава фракції "Голос" Ярослав Железняк запропонував ще кандидатуру "слуги" Олександра Бакумова.

Сам Разумков відсторонений від головування на два пленарні дні, а Руслан Стефанчук, який головує натомість, не може вести розгляд цього питання через конфлікт інтересів – він претендує стати новим очільником парламенту.

Головувати на засіданні може тільки та людина, яка не підписалася за розгляд зняття Разумкова на підписних листах. Гетманцев свій підпис не ставив.

Перший віцеспікер Руслан Стефанчук претендує на посаду голови парламенту, але не є єдиним кандидатом. Те саме стосується глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка і позиції першого віцеспікера. Голосуватимуть за призначення будуть у п'ятницю.