Разумков повністю відкрив кулуари Ради для журналістів

Кількість представників ЗМІ, які можуть працювати в парламенті, збільшено.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про збільшення кількості представників ЗМІ, що можуть працювати у парламенті на другому та третьому поверхах.

Речниця голови ВР Ольга Туній наголосила, що таке рішення ухвалено "у зв’язку з численними зверненнями журналістів".

"Тепер у пресцентрі на третьому поверсі може працювати до 200 ociб, на балконі преси у залі засідань - 30 осіб, у кулуарах другого поверху - 200 осіб", - пояснила прессекретарка Разумкова.

Також відповідно до розпорядження знімаються будь-які обмеження на пересування кулуарами другого поверху.

Фото: facebook.com/olga.tuniy

Нагадаємо,за ініціативою "Слуги народу" Дмитра Разумкова відсторонили від головування на засіданнях протягом двох пленарних днів. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков у понеділок нібито порушив Регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань. Головуючим після відсторонення став Стефанчук.

Відставку Разумкова з посади голови Ради планують розглянути завтра.