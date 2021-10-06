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Офіс президента виступив за відсторонення голови правління Укрексімбанку через конфлікт із журналістами

"Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні".

Офіс президента виступив за відсторонення голови правління Укрексімбанку через конфлікт із журналістами
Евгений Мецгер
Фото: business.ua

В Офісі президента відреагували на напад на журналістів програми "Схеми" в Укрексімбанку. Там назвали поведінку представників банку неприпустимою і виступили відсторонення Євгена Мецгера з посади голови правління Укрексімбанку.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, офіційна позиція Офісу президента "повністю співвідноситься із суспільним осудом дій керівництва державного банку".

"Свобода слова належить до фундаментальних цінностей в Україні. Тому обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі. Правила поваги до журналістської роботи та формати надання доступу до суспільно важливої інформації давно напрацьовані, і не може бути причини, щоб їх не дотримуватися", – сказав Михайло Подоляк.

В ОП повідомили, що Нацполіція у межах розпочатого кримінального провадження аналізує всі обставини того, що сталося. Наглядова рада банку заявила про проведення перевірки в межах правил, затверджених для державного банку. Також на рівні Наглядової ради може відбуватися й модерування подальшого розвитку цієї ситуації для фінустанови.

"Щонайменше видається логічним рішення про відсторонення від займаної посади голови правління банку, щоб не було жодної, навіть гіпотетичної перешкоди для розслідування та перевірки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але конфлікт було записано на диктофон журналіста.

Пресслужба банку у відповідь звинуватила журналіста у спробі отримати інформацію, що містить банківську таємницю.

Ввечері 5 жовтня "Схеми" оприлюднили відновлене відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера, де є весь запис інциденту. Зафіксовано зокрема, як Євген Мецгер видає підлеглим вказівки забрати у журналістів техніку.

Також на відео зафіксовано момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив чоловіка і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Як зазначають журналісти, нападника вдалося впізнати, ним виявився директор департаменту банківської безпеки Укрексімбанку Ігор Тельбізов.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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