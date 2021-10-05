Наглядова рада "Укрексімбанку" почала перевірку через конфлікт голови правління з журналістом

У фінустанові вживають всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку.

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" оприлюднила заяву з приводу конфлікту, що стався під час інтерв'ю журналістів проєкту "Схеми" з головою правління банку Євгеном Мецгером.

Про це йдеться у заяві на сайті фінустанови.

Наглядова рада висловила занепокоєння та стурбованість звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності.

"Відповідно до існуючих у Банку політик, ми вже розпочали перевірку обставин та вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій Банку та шляхів вирішення ситуації", - йдеться у заяві.

"Наглядова рада беззаперечно підтримує незалежність засобів масової інформації та надалі сприятиме впровадженню політики медійної відкритості Банку з дотриманням найвищих етичних стандартів", - повідомили в фінустанові.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але конфлікт було записано на диктофон журналіста.

Пресслужба банку у відповідь звинуватила журналіста у спробі отримати інформацію, що містить банківську таємницю.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".