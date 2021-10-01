Колишнє керівництво ДФС Сумщини викрили на масштабній корупції

Зловмисники штучно створювали перешкоди для підприємців і за хабарі "затуляли очі" на реальні правопорушення.

Правоохоронці викрили корупційний механізм, організований колишнім керівництвом Державної фіскальної Служби у Сумській області. Як повідомляє Служба безпеки України, зловмисники штучно створювали перешкоди для підприємців і за хабарі "затуляли очі" на реальні правопорушення.

За даними слідства, до схеми причетний колишній заступник начальника ДФС у Сумській області та головний державний ревізор-інспектор. Їх викрили ще у 2018 році, але через довготривалу експертизу доказів висновки отримали лише зараз.

“За матеріалами слідства, у 2018 році співробітники Фіскальної служби провели планову перевірку підприємця, у результаті якої встановили низку "порушень". За висновками чиновників, від його діяльності бюджет недоотримав 1,3 млн грн. Втім, зловживаючи своїм службовим становищем, посадовці ДФС переробили цей акт перевірки", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники зменшили суму виявлених порушень, яка не досягнула й 170 тис. грн.

Щоб виявити і припинити злочинні дії, співробітники СБУ провели низку обшуків, у ході яких вилучили матеріали, які передали на експертизу.

"У результаті встановлено, що під час податкової перевірки не відображено порушень на суму понад 300 тис. грн. Інші порушення, наведені у попередньому акті, штучно створені податківцями для вимагання і одержання неправомірної вигоди від фізичної особи-підприємця", - зазначили у СБУ.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України) за різними видами співучасті (організатор та виконавець).

Разом з тим, іншій ревізорці-інспекторці, яка була залучена до перевірки, але не входила до групи за попередньою змовою та не була обізнана в її злочинному плані, повідомлено про підозру у неналежному виконанні службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт проти колишнього посадовця Адміністрації президента та апарату РНБО, якого влітку затримали за підозрою в державній зраді.