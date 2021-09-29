Антикорупційний суд виправдав колишнього керівника ДПЗКУ Томіленка

Вищий антикорупційний суд виправдав колишнього керівника Державної продовольчо-зернової корпорації Валерія Томіленка, якого у 2016 році звинуватили в багатомільйонній розтраті.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка пообіцяла оскаржити вирок у апеляційній палаті ВАКС.

Томіленко займав посаду в.о. голови правління ДПЗКУ протягом кількох місяців у 2014-2015 роках.

На початку березня 2015 року він уклав два контракти загальною вартістю 88 млн гривень на постачання кукурудзи з Рокитнянським комбінатом хлібопродуктів та "Васильківхлібопродуктом". Гроші було перераховано виробникам передоплатою, хоча товару на підприємствах не було.

Слідство вважає, що керівник корпорації взагалі не мав наміру виконувати угоди, а гроші були використані третіми особами на задоволення власних потреб.

Томіленка судили разом з екскерівниками цих підприємств Григорієм Шквирею та Юрієм Селюченком за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Суд визнав усіх трьох невинуватими в розтраті.

Нагадаємо, ДПЗКУ створена урядом України в серпні 2010 року. До її складу входить розгалужена мережа філій – лінійні і портові елеватори, млини, комбікормові і круп'яні заводи. Сумарно компанія налічує 55 підрозділів-філій. На потужностях корпорації можна зберігати 3,75 млн тонн зернових. Зокрема сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів складають орієнтовно 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.

Корпорація має скандальну історію, і Томіленко - один з багатьох екскерівників ДПЗКУ, який має проблеми з законом.

У серпні 2021 року підозру отримав останній голова правління Андрій Власенко. Томенеджера підозрюють у причетності до завдання їй збитків на суму до 57 млн доларів.

В лютому 2021 року було повідомленно про підозру в розтраті 9 млн гривень Саймону Чернявському.

Також у розшуку знаходиться Петро Вовчук. Йому закидають нанесення збитків підприємству на 60 млн доларів, а також отримання неправомірної вигоди.