Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Індійський ринок зброї як лакмусовий папірець ВТС України
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Білорусь видає нелегальним мігрантам військову форму, - польські прикордонники
Ердоган назвав купівлю російських С-400 вимушеним заходом
Ердоган назвав купівлю російських С-400 вимушеним заходом
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Арахамія ініціював збір підписів за відкликання Разумкова з посади спікера (оновлено)
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
Руслан Стефанчук: «В цій ВР ні одного закону не було прийнято в повній відповідності з Регламентом. Ні одного»
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуги" відправляються до Трускавця потягом: фото
"Слуга народу" Корявченков розповів про неякісні дороги "Великого будівництва"
"Слуга народу" Корявченков розповів про неякісні дороги "Великого будівництва"
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Озброєний автоматом бойовик "ЛНР" здався в полон ЗСУ, - штаб ООС
Угорщина блокуватиме шлях України до НАТО у відповідь на критику газової угоди з "Газпромом"
Угорщина блокуватиме шлях України до НАТО у відповідь на критику газової угоди з "Газпромом"
ГоловнаПраво

СБУ викрила схему постачання неякісного обладнання "Укрзалізниці"

Дії зловмисників завдали державі збитків на суму 1,7 млн грн.

Фото: СБУ

Правоохоронці викрили чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Учасники оборудки привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів.

Як повідомляє пресслужба СБУ, постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур. Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію. "Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

Як зазначають правоохоронці, "Укрзалізниця" ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Разом з тим, викриття цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, минулого місяця правоохоронці викрили схему розкрадання коштів в АТ "Укрзалізниця", що полягала у закупівлі неякісних запчастин для залізничних колій під виглядом якісних. Використання такої продукції могло призвести до аварій поїздів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також