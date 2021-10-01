Фото: СБУ

Правоохоронці викрили чергову корупційну схему в АТ "Укрзалізниця". Учасники оборудки привласнювали кошти, призначені для ремонту локомотивів поїздів.

Як повідомляє пресслужба СБУ, постачання комплектуючих іноземного виробництва низької якості відбувалося через посередництво комерційних структур. Виготовлені на їх основі електротехнічні компоненти зловмисники видавали за власну високотехнологічну продукцію. "Високу якість" такого обладнання засвідчували підробленими документами та сертифікатами якості.

Як зазначають правоохоронці, "Укрзалізниця" ці компоненти масово встановлювала на тяговий рухомий склад. Згодом під час експлуатації це спричиняло систематичні надзвичайні ситуації, займання електрообладнання потягів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За попередніми оцінками слідства, такі дії посадовців завдали збитків державі на суму 1,7 млн грн. Разом з тим, викриття цієї корупційної схеми дозволило попередити перерахування чергового траншу бюджетних коштів за компоненти сумнівної якості ще на суму понад 1,1 млн грн.

Наразі колишньому керівнику підприємства-постачальника та нинішньому керівнику одного з підрозділів АТ "Укрзалізниця" повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання їм міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, минулого місяця правоохоронці викрили схему розкрадання коштів в АТ "Укрзалізниця", що полягала у закупівлі неякісних запчастин для залізничних колій під виглядом якісних. Використання такої продукції могло призвести до аварій поїздів.