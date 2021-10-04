Кіберполіція викрила українського хакера у здійсненні вірусних атак на понад 100 іноземних компаній. Серед потерпілих – відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки.

За відновлення доступу до закриптованих даних 25-річний хакер вимагав викуп. Збитки, завдані потерпілим, сягають 150 млн доларів США, повідомляє пресцентр Міністерства внутрішніх справ.

Ідентифікувати хакера вдалося в ході міжнародної поліцейської операції із залученням Інтерполу та Європолу, правоохоронців Франції та США. На криптогаманцях зловмисника заблоковано 1,3 млн доларів.

За даними правоохоронців, вірусне програмне забезпечення потрапляло на техніку корпорацій шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп'ютером (сервером), а також через спам-розсилки на корпоративні електронні поштові скриньки листів зі шкідливим вмістом.

Встановлено, що чоловік мав спільника, який допомагав виводити здобуті злочинним шляхом гроші.

Із залученням спецпідрозділу ТОР патрульної поліції проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта та в оселях його близьких осіб. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби та понад 360 тисяч доларів готівкою.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Чоловікові може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в червні кіберполіція викрила хакерське угруповання у розповсюдженні вірусу-шифрувальника. Загальна сума збитків сягає 500 мільйонів доларів.