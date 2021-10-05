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У "Київводоканал" і "Київтеплоенерго" знову прийшли з обшуками

Слідчі дії проводять у справі про розкрадання на близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.

У "Київводоканал" і "Київтеплоенерго" знову прийшли з обшуками
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Київська міська прокуратура повідомила про обшуки у службових приміщеннях КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Київводоканал", КНП "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району м. Києва, КП з утримання зеленних насаджень Святошинського району столиці та підрядних організаціях.

Як зазначає пресслужба відомства, обшуки проводять у справі про розкрадання на близько 10 млн грн на закупівлі обладнання.

Згідно з матеріалами слідства упродовж 2018-2020 років між зазначеними організаціями та приватною компанією було укладено низку договорів на закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

При цьому компанія-підрядник при цьому відобразила у бухгалтерській та податковій звітності фінансово-господарські операції з групою підприємств, які мають ознаки фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволило заволодіти бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

"За попередніми даними, сума збитків становить близько 10 млн гривень", - повідомляють у прокуратурі.

Нагадаємо, що 15 вересня обшуки відбулися у КП "Київавтодор", "Київавтошляхміст" та 10 районних ШЕУ. Правоохоронці вилучали документи, які стосуються закупівель з міського бюджету.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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