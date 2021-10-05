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Сюмар назвала події в парламенті "самознищенням монобільшості"

Депутати від влади "з'їдають" одні одних, вважає депутатка.

Сюмар назвала події в парламенті "самознищенням монобільшості"
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Те, що відбувається в парламенті – це початок самознищення монобільшості. Про це народна депутатка від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар наголосила з трибуни Верховної Ради.

«Тут «слуги народу» закликають нас до чесної розмови. Ну, давайте поговоримо чесно і відверто. У 2019 році ви отримали моновладу. Такої влади в Україні не було ніколи, і ні в кого. Що ви з нею робите? Ви їсте один одного», – констатувала народна депутатка.

«Ви верещите тут зараз, аби ніхто не міг сказати слово. Це ваша тактика. Бо вас тут дуже багато. Але ви нічого не можете зробити без олігархічних груп. І ви це знаєте. І ви розказуєте про деолігархізацію. Ви без них нічого не можете зробити. Ви з олігархічних каналів не вилазите. А тут голосно «содрогаете воздух» красивими словами», – наголосила вона.

«Ви нам про 14 рік будете розказувати? Ви знаєте як тоді було приймати рішення? Коли війська російські стояли на кордонах. Ви розказуєте людям про податки, що вони мають заплатити? То ви ж самі і не платите. Ви подивіться, скільки ваш президент заплатив народу України – нуль у 2014 році. У 2015 – 2000 гривень. І подивіться, скільки той самий Порошенко платить в бюджет, і скільки робочих місць створив»,- сказала Вікторія Сюмар.

«Ви парламент України перетворюєте не в театр абсурду, а в цирк абсурду. Це – початок вашого кінця. І ви навіть не уявляєте, яким він буде швидким»,- резюмувала представниця «Європейської Солідарності».

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