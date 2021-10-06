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В Україну приїхав президент Німеччини

Штайнмаєр зустрінеться з Зеленським і візьме участь у пам'ятному заході в Бабиному Яру.

Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: vlast.kz
Франк-Вальтер Штайнмаєр

У середу вранці до України прибув федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Пресслужба німецького посольства повідомила, що спочатку він відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв масового вбивства мирних мешканців у відповідь на дії радянських партизанів у 1943 році.

Потім у нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом, який, як і Штайнмаєр, приїхав для участі в пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру, який відбудеться в Меморіальному центрі Голокості.

Нагадаємо, що востаннє Штайнмаєр приїжджав до України ще в травні 2018 року, коли президентом був Петро Порошенко.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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