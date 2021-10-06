Качура: "Депутати зібрали підписи для запитів в Офіс генпрокурора і поліції щодо парламентського контролю у справі Мецгера"

Відповідні запити будуть озвучені в Раді в п’ятницю.

Народні депутати зібрали підписи для запитів у Офіс генпрокурора та керівника Національної поліції України щодо парламентського контролю у справі про напад глави правління Укрексімбанку Євгена Мецгера на журналістів.

Про це в кулуарах ВРУ заявив народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент LB.

Відповідні запити щодо контролю правоохоронних органів "по цій ганебній справі" будуть озвучені в Раді в п’ятницю.

"Дійсно, вчинив абсолютно неприпустимо, це є кримінально каранним діянням, на мій погляд. Перешкоджання журналістській діяльності в країні, в якій дійсно свобода слова – те, за що боролося не одне покоління укранців – ми не відпустимо цю ситуацію", – заявив Качура.

Нагадаємо, "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Поліція долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, де зафіксовано протиправні дії стосовно журналістів Радіо "Свобода".

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

В ОП назвали поведінку представників банку неприпустимою і виступили за відсторонення Євгена Мецгера. Після цього голова правління Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".