Стефанчука знову намагалися відсторонити від головування на засіданнях Верховної Ради

За цю пропозицію вже втретє не вистачило голосів.

Першого віцеспікера Руслана Стефанчука знову намагалися відсторонити від головування на засіданні Верховної Ради. Пропозиція надійшла від двох фракцій.

Артур Герасимов ("Європейська солідарність") заявив, що прохання про відсторонення подається, бо "під час того, як керівником партії Слуга народу Олександром Корнієнком було оголошено пропозицію про відкликання пана Разумкова з посади, на жаль, були дуже серйозні помилки".

За його словами, відсторонити Разумкова можна було тільки за порушення регламенту на пленарному засіданні, а не на погоджувальній раді.

Втім голосів за відсторонення Стефанчука не назбиралося – за проголосували тільки 49 народних депутатів.

На погоджувальній раді в понеділок між Разумковим і "слугами" виникла суперечка через внесення пропозицій до розкладу пленарного тижня. Спікер відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань.

У вівторок Разумкова відсторонили від головування на двох пленарних засіданнях. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков у понеділок нібито порушив Регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції "слуг народу" до розкладу пленарних засідань. Головуючим після відсторонення став Стефанчук.

Однак віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк та деякі опозиційні фракції заявили, що відсторонити головуючого можна тільки за порушення Регламенту, яке відбулося сьогодні, а не напередодні. Таким чином усунення Разумкова суперечить нормам закону.

Через це "Євросолідарність" і "Голос" у вівторок двічі ініціювали голосування за усунення Стефанчука, який став головувати, адже, за їхнім твердженням, він робить це з порушенням через незаконність відсторонення Разумкова. Втім жодного разу потрібної кількості голосів за усунення Стефанчука не назбиралося.

Після цього "Слуга народу" і "Довіра" ініціювали нараду для обговорення проведення нової погоджувальної ради. Після наради Стефанчук сказав, що засідання він має закрити, а депутати повинні сформувати новий порядок денний.

"Враховуючи, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний, була внесена пропозиція невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним. Я вимушений оголосити закритим пленарне засідання. Сподіваюся, найближчим часом буде погоджувальна рада. Роботу ми продовжимо завтра відповідно до регламенту", – заявив Стефанчук.