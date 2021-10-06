Кулеба: Саакашвілі потрапив у халепу, ми його захищатимемо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що затриманий у Грузії Михайло Саакашвілі отримує весь обсяг консульської допомоги. Подальші дії держави будуть залежати від того, що з ним робитиме грузинська влада.

Про це він сказав у інтерв'ю "Укрінформу".

"Пану Саакашвілі надається той самий обсяг консульського сприяння і допомоги від української держави, який надається іншому громадянину, котрий потрапляє в халепу за кордоном. У понеділок його відвідав український консул. Ми доручили нашому посольству у Грузії налагодити механізм оперативної взаємодії з грузинською владою, аби в будь-який момент можна було вирішувати питання, пов’язані з цією справою. Подальші події залежать від того, які процесуальні кроки робитиме грузинська влада щодо Саакашвілі. Але ми його захищатимемо, оскільки він наш громадянин", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, що Саакашвілі втратив громадянство Грузії у 2015 році після того, як він отримав український паспорт.

Він є фігурантом кількох кримінальних справ у Грузії та був заочно засуджений до позбавлення волі. Попри це, 1 жовтня 2021 року він приїхав на батьківщину, нелегально перетнувши кордон, у сподіванні мобілізувати виборців своєї колишньої партії ЄНД перед місцевими виборами.

Грузинська влада затримала Саакашвілі та відправила за ґрати. Віддавати його Україні Грузія не планує.