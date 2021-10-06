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Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю

Сторони висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між країнами, зазначили у пресслужбі.

Порошенко зустрівся з президентом Ізраїлю
Фото: eurosolidarity.org

Лідер партії «Європейська Солідарність», експрезидент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Держави Ізраїль Іцхаком Герцогом. Про це повідомляє пресслужба "ЄС".

Було наголошено, що участь Президента Ізраїлю у пам’ятних заходах з нагоди 80-х роковин трагедії Бабиного Яру є важливим сигналом єдності і солідарності між країнами.

Особливо було відзначено впевнений розвиток України як держави, в якій немає місця для антисемітизму, проявів ксенофобії та будь-якої нетерпимості.

"Петро Порошенко висловив вдячність за багаторічну підтримку з боку Ізраїлю у протидії викликам безпеці і стабільності України. Сторони відзначили запуск зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, а також висловили упевненість у необхідності подальшого розкриття потенціалу двостороннього співробітництва між сторонами. Обговорено інші питання взаємного інтересу в рамках зміцнення партнерства між Україною та Державою Ізраїль", - зазначила пресслужба.

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