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У Молдові затримали генерального прокурора

У будівлі Генпрокуратури відбуваються обшуки.

У Молдові затримали генерального прокурора
Олександр Стояногло
Фото: facebook.com/Александр Стояногло

Генерального прокурора Молдови Олександра Стояногло відсторонено від посади через розпочатого щодо нього кримінального провадження.

Про це повідомив міністр юстиції республіки Серджіу Литвиненко.

За його словами, Стояногло затримано, його повноваження припинено. Так само від виконання обов’язків усунуто й заступників генпрокурора.

У будівлі Генпрокуратури відбуваються обшуки.

"Тому наразі у нас немає прокуратури", - зазначив міністр юстиції і, попри вимоги закону, запропонував зібрати надзвичайне засідання Кабміну, щоб обрати і запропонувати президенту країни тимчасового генпрокурора.

Скаргу на Стояногло подав депутат від президентської партії "Дія і солідарність" (PAS) Ліліан Карп. Він звинуватив нинішнього генпрокурора в тому, що в 2010 році той на посаді голови парламентської комісії схвалив поправку до законодавства, відому як "ландромат", яка спростила схему відмивання грошей через молдавські судові інстанції.

Як повідомляли, в 2014-му Молдова розкрила схему виведення $18 млрд з Росії. До відтоку капіталу залучено 21 російський банк і 100 компаній

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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