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​Трамп вперше за 25 років не потрапив до рейтингу Forbes 400

Експрезидент втратив позиції через скорочення статків на фоні пандемії.

​Трамп вперше за 25 років не потрапив до рейтингу Forbes 400
Фото: EPA/UPG

45-й президент США Дональд Трамп вперше за 25 років не потрапив до рейтингу найбагатших американців Forbes 400.

Про це повідомило видання у вівторок, 5 жовтня.

Журнал оцінив статки Дональда Трампа у 2,5 млрд доларів, що на 400 млн доларів менше, ніж потрібно для потрапляння в рейтинг.

"Акції технологічних компаній, криптовалюти та інші подібні активи процвітали в епоху COVID. Тоді як ціни на нерухомість у великих містах, яка становить основну частину багатства Трампа, навпаки обвалились, вибивши колишнього президента з найбільш ексклюзивного клубу країни", - пише видання.

Рік тому Трамп посідав 339-у сходинку в рейтингу Forbes 400, який розраховують щорічно останні майже 40 років.

З 1997 до 2016 року Трамп тримався у верхній частині рейтингу, але з 2017 року після обрання президентом почав втрачати позиції, аж поки не вилетів із нього взагалі.

Найбагатшими у США, за версією рейтингу, є засновник Amazon Джеф Безос (201 млрд доларів), засновник Tesla Ілон Маск (190,5 млрд доларів) та засновник Facebook Марк Цукерберг (134,5 млрд доларів).

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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