Президент Польщі назвав "Північний потік-2" стратегічною помилкою євроатлантичної спільноти

За його словами, в НАТО має відбутися дискусія на тему, як відреагувати на політичні, енергетичні та військові виклики, які може принести запуск "Північного потоку-2".

Реалізація проекту газопроводу "Північний потік-2" є стратегічною помилкою, на яку євроатлантична спільнота має знайти відповідь.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає "Укрінформ".

"Цей газопровід не мав з'явитися, це - помилка стратегічного значення для євроатлантичної спільноти", - заявив Дуда в ході Варшавського безпекового форуму.

За його словами, йдеться не тільки про відсікання України, Словаччини чи Польщі від транзиту російського газу.

"Йдеться про щось більше: надання можливості Росії шантажувати в стратегічному плані всю західну громадськість, що виходить далеко за межі сфери енергетики", - заявив Дуда.

За його словами, в НАТО має відбутися дискусія на тему, як відреагувати на політичні, енергетичні та військові виклики, які може принести запуск "Північного потоку-2".

Нагадаємо, компанія-оператор Nord Stream 2 AG раніше заявила, що першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом для випробувань. Однак, для початку поставок газу з РФ проєкту необхідна сертифікація.

13 вересня німецький регулятор почав сертифікацію "Північного потоку - 2". Очікується, що вона буде розглянута протягом 4 місяців. Потім проєкт рішення передадуть на вивчення Єврокомісії. Її висновок повинен бути готовий після ще двох або чотирьох місяців. Після того як Федеральне мережеве агентство отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення про сертифікацію газопроводу.

Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль назвала "далекою від реальності" інформацію про те, що російський "Газпром" планує розпочати подачу природного газу "Північним потоком-2" вже з жовтня. Вона нагадала, що запуск газопроводу неможливий без сертифікації його як незалежного оператора газотранспортної системи.