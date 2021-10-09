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ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини

Ухвалена резолюція не є юридично зобов’язуючою, але має потенціал для формування світових стандартів.

ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом людини
Фото: wbdg.org

Рада ООН з прав людини у п'ятницю визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища базовим людським правом. 

Про це повідомляє Reuters.

За відповідну резолюцію проголосувала переважна більшість країн, незважаючи на критику з боку деяких країн, зокрема Сполучених Штатів та Великої Британії. 

Текст резолюції, запропонований Коста-Рікою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був ухвалений 43 голосами "за" та 4 утрималися від Росії, Індії, Китаю та Японії.

Слід зазначити, що цей документ уперше обговорений ще в 1990-х роках, не є юридично зобов’язуючим, але має потенціал для формування світових стандартів.

Юристи, які беруть участь у судових спорах щодо клімату, кажуть, що це може допомогти їм створити аргументи у справах, що стосуються навколишнього середовища та прав людини.

"Це має потенціал, що може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щороку спричиняє понад 9 мільйонів передчасних смертей", - наголосив Девід Бойд, спеціальний доповідач ООН з прав людини та навколишнього середовища, назвавши це рішення "історичним проривом".

Варто зазначити, що США участі в голосуванні не брали, оскільки наразі вони не входять у Раду ООН з прав людини.

Ще одна пропозиція Маршаллових островів щодо створення нового спеціального доповідача з питань зміни клімату також була схвалена Радою у п'ятницю.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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