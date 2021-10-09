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Кількість загиблих внаслідок обвалення будинку у Батумі зросла до 8 (оновлено)

36-річний чоловік перебуває у реанімації, ще одного шукають під завалами.

Фото: batumelebi.netgazeti.ge

У грузинському місті Батумі внаслідок обвалу під’їзду житлового будинку 8 жовтня загинуло 6 осіб, серед них є двоє дітей.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Вахтанга Гомелаурі, пише batumelebi.netgazeti.ge.

За його словами, ще трьох людей шукають.

“Ми можемо практично з упевненістю сказати, що шукаємо трьох осіб”, – сказав міністр журналістам.

Він зазначив, що на цьому етапі рятувальники роблять все, аби врятувати розшукуваних.

Після того, як територію очистять і людей оглянуть медики, на місце прибудуть судово-медичні експерти. Також буде оголошено додаткові деталі події.

Оновлення 14:47. Рятувальники дістали з-під завалів будівлі тіла ще двох загиблих. Один з них – підліток. Про це Першому каналу Грузії повідомили у Службі управління надзвичайними ситуаціями країни.

Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами, імовірно, залишається ще одна людина.

До цього часу кількість загиблих в результаті обвалення житлового будинку в Батумі становить вісім осіб.

У клініці залишається один врятований з-під завалів – 36-річний чоловік, стан якого лікарі оцінюють як важкий.

Згідно з рішенням прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, 11 жовтня в Грузії оголошено днем жалоби.

Фото: batumelebi.netgazeti.ge

Як пише Європейська правда, за фактом обвалення будинку поліцією затримані 3 особи, в тому числі, власник квартири, яка перебувала на першому поверсі.

Слідством встановлено, що власник однієї з квартир на першому поверсі найняв для ремонту квартири двох осіб. За вказівкою господаря квартири і при грубому порушенні правил безпеки в квартирі були проведені будівельні та ремонтні роботи, що викликало обвалення під’їзду.

Нагадаємо, влітку внаслідок обвалу будинку в центрі Львова загинув 17-річний хлопець.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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