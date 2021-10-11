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Мецгер йде у відставку з посади голови "Укрексімбанку"

"Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку".

Мецгер йде у відставку з посади голови "Укрексімбанку"
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, відсторонений від посади після конфлікту з журналістами, написав заяву про звільнення.

Про це він повідомив у Facebook.

Мецгер просить звільнити його з 11 жовтня за власним бажанням.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", – написав Мецгер.

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.

"Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", – додав Мецгер.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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