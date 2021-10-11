Мецгер йде у відставку з посади голови "Укрексімбанку"

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, відсторонений від посади після конфлікту з журналістами, написав заяву про звільнення.
Про це він повідомив у Facebook.
Мецгер просить звільнити його з 11 жовтня за власним бажанням.
"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку", – написав Мецгер.
Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку.
"Сподіваюсь, що цей крок допоможе відновленню довіри до банку", – додав Мецгер.
Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".
Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.
Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки.
Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".