“ЄС” подала в ОГП дві заяви про злочини в "Укрексімбанку" і Pandora Papers

Партія "Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора заяву про два злочини: один стосується начебто кредиту "Укрексімбанку" бізнесмену з окупованого Донбасу, а інший розслідування "Pandora Papers". Про це повідомив нардеп від "ЄС" Артур Герасимов.

"Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування схем… і не щодо побиття журналістів – тут вже ми бачимо, що справа рушилася після того, як відео показано було. А стосується ймовірного фінансування тероризму», - зазначив Герасимов.

"І друге – що стосується "Пандорагейту". Так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь, наскільки інформація журналістів про це може бути – брудні вкрадені кошти з "ПриватБанку", вкрадені в кожного українця – наскільки це відповідає дійсності", - додав також він.

Нагадаємо, Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо.