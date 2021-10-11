В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
В ексголови ДАБІ вкрали сховані у стелю $2 млн
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Закарпатська область оголосила надзвичайну ситуацію через ціни на газ
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Помер один із засновників гурту "Мертвий Півень" Михайло Барбара
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
Таксист, який віз Полякова перед смертю, змінив покази і визнав брехню, - адвокат
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
The Sun: Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використала її для створення "Спутніка"
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Медведєв закликав керівництво РФ відмовитися від контактів із владою України до її зміни
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Зеленський розповів, як його вмовляють не йти на другий президентський термін
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
Катування в Городищі: поліціянти вийшли на волю, а потерпілий став обвинуваченим
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
10 жовтня зафіксували рекордну кількість звернень на "швидку" і госпіталізацій
ГоловнаПолітика

“ЄС” подала в ОГП дві заяви про злочини в "Укрексімбанку" і Pandora Papers

У партії Порошенка хочуть знати, наскільки інформація у ЗМІ відповідає дійсності.

“ЄС” подала в ОГП дві заяви про злочини в "Укрексімбанку" і Pandora Papers
Фото: president.gov.ua

Партія "Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора заяву про два злочини: один стосується начебто кредиту "Укрексімбанку" бізнесмену з окупованого Донбасу, а інший розслідування "Pandora Papers". Про це повідомив нардеп від "ЄС" Артур Герасимов.

"Європейська Солідарність" подала до Офісу генерального прокурора дві заяви про злочин. Перша з них стосується розслідування схем… і не щодо побиття журналістів – тут вже ми бачимо, що справа рушилася після того, як відео показано було. А стосується ймовірного фінансування тероризму», - зазначив Герасимов.

"І друге – що стосується "Пандорагейту". Так само ми подаємо як народні депутати заяву про злочин до Офісу генерального прокурора, де ми просимо з’ясувати і чітко дати Україні відповідь, наскільки інформація журналістів про це може бути – брудні вкрадені кошти з "ПриватБанку", вкрадені в кожного українця – наскільки це відповідає дійсності", - додав також він.

Нагадаємо, Pandora Papers – глобальний витік документів, з яких стало відомо про секретні активи, таємні угоди та приховані статки 130 найбагатших людей світу, серед яких понад 30 топ-політиків. Над документами з проєкту Pandora Papers працювала команда з понад 600 журналістів зі 117 країн світу – члени The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Від України над цими проєктами працювало і працює Слідство.Інфо.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також