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Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний

Мецгер пояснив свої дії "емоційним спалахом".

Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер приніс вибачення журналістам "Радіо Свобода" Кирилу Овсяному та Олександру Мазуру за конфлікт під час зйомок інтерв'ю.

Пост із вибаченням опубліковано на публічній сторінці голови правління у фейсбуці.

"Події, що сталися у моєму робочому кабінеті 4 жовтня 2021 року та були згодом опубліковані виданням «Схеми» з мого боку є неприпустимими та стали шоком не тільки для громадськості та журналістської спільноти, але й для мене. Я за природою врівноважена людина і ніколи не думав, що миттєвий емоційний спалах може перерости в лавину імпульсивних та непоправних дій і рішень. Стрес і навантаження цьому не виправдання", - заявив Мецгер.

Він також вибачився перед усіма журналістами, яких образила його поведінка.

"Це завдало величезної шкоди іміджу банку, моральному духу його чудового колективу і престижу професії банкіра, як такій. Я щиро прошу вибачення у всіх колег. Повторюся, я не мав права на той спалах, він викликає найбільшу огиду і сором саме в мене", - написав Мецгер.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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