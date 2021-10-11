Наглядова рада "Укрексімбанку" звільнила Мецгера

До вступу на посаду нового очільника виконувати обов’язки голови правління банку буде Сергій Єрмаков.

Наглядова рада державного “Укрексімбанку” звільнила голову правління фінустанови Євгена Мецгера після його конфлікту з журналістами.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба банку.

"11 жовтня 2021 року, під час проведення позачергового засідання номінаційного комітету наглядової ради АТ «Укрексімбанк» щодо можливих заходів (з урахуванням проведеної роботи Комісії з етики та Стану службової перевірки) була отримана заява від Мецгера Євгена Володимировича від 11 жовтня 2021 року про розірвання строкового трудового договору з власної ініціативи", - повідомляє пресслужба банку.

"Номінаційний комітет, відповідно, надав негайну рекомендацію НР припинити його повноваження з 11 жовтня 2021 року на підставі ч. 1 ст. 39 Кодексу законів про працю України та відповідного пункту трудового контракту з Мецгером Євгеном Володимировичем", - додали у пресслужбі фінустанови.

Як зазначається, така підстава розірвання трудового договору не передбачає виплати вихідної допомоги.

Нового голову правління банку оберуть за результатами конкурсу не пізніше 12 квітня 2022 року. До вступу на посаду нового очільника виконувати обов’язки голови правління банку буде Сергій Єрмаков.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Пресслужба Укрексімбанку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів "Радіо Свобода", звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. 11 жовтня він написав заяву про звільнення.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".