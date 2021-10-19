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Зеленський: вакцинація - єдина альтернатива локдауну

Він запевнив, що виступає категорично проти локдауну – через економіку.

Зеленський: вакцинація - єдина альтернатива локдауну
Фото: скріншот відео

Система охорони здоров’я України готова до збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19, проте єдиною альтернативою запровадженню локдауну є вакцинація.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

"На цьому роздоріжжі є два шляхи: вакцинація (або. – Ред.) локдаун. Ми кожного дня перебуваємо перед цим викликом і перед цим вибором. Я максимально проти локдауну – через економіку. Тому що немає локдауну, ми бачимо цифри – ми зростаємо. У нас зростає ВВП, зростає бюджет, наповнення бюджету в цьому році більше, ніж було заплановано", – повідомляє прес служба глави держави.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський запевнив, що Україна готова до третьої хвилі коронавірусу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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