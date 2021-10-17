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МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за їхній прийом у лікаря

Кожен прийом хворого має бути внесено в електронну систему охорони здоров’я.

МОЗ хоче розсилати пацієнтам повідомлення про те, скільки держава заплатила за їхній прийом у лікаря
Фото: vidradnyi.com

Міністерство охорони здоров’я хоче налагодити систему надання медичної допомоги українцям таким чином, щоб після прийому у лікаря кожному пацієнту надходило повідомлення про те, скільки держава за це заплатила.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Для того, щоб була офіційна звітність вся і Національна служба здоров’я здійснила платежі, потрібно кожен прийом хворого внести в електронну систему охорони здоров’я. Ми зараз розглядаємо ще систему пост-чеків. Тобто, коли людина звернулася або до сімейного лікаря, або в госпіталь, їй наприкінці місяця прийде на телефон смс, що ваше звернення коштувало для держави стільки-то коштів, які держава оплатила", - сказав міністр.

За його словами, так громадянин розумітиме, що держава покриває і які страхує ризики для здоров’я людини, що свідомо сплачує податки.

Одна з пропагованих владою візитівок медичної реформи в Україні - заклади охорони здоров'я мають працювати за принципом "гроші за пацієнтом", і для них, зокрема, визначено перелік послуг, які держава гарантує пацієнтові безкоштовно.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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