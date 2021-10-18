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У Франції заявили про успішне випробування нової вакцини від COVID-19

Кандидат від Valneva нібито перевершує за показниками вакцину AstraZeneca.

У Франції заявили про успішне випробування нової вакцини від COVID-19
Фото: valneva.com

Французька біотехнологічна компанія Valneva SE заявила про успішне випробування нової інактивованої вакцини від COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Valneva.

Вакцина-кандидат VLA2001 продемонструвала сильну імунну відповідь. Під час третьої фази клінічних випробувань її порівнювали з вакциною від AstraZeneca, і вона перевершила британський препарат за всіма ключовими показниками. 

За даними компанії, рівень сероконверсії нейтралізуючих антитіл перевищує 95% через два тижні після введення другої дози вакцини. При цьому середній титр вакцини Valneva виявився на рівні 803,5, тоді як вакцини AstraZeneca - 576,6.

Ефективність вакцини не повідомляється.

Третя фаза клінічних випробувань вакцини проходила в Великобританії. У ній взяли участь понад 4 тис. осіб старше 18 років. Тепер компанія планує просити дозвіл на використання своєї вакцини у регуляторів ЄС і Великобританії.

Вакцина VLA2001 розроблена на основі вакцини Ixiaro проти японського енцефаліту. Для неї використовують інактивовану форму збудника SARS-CoV-2 в поєднанні з ад'ювантами для стимулювання імунної системи.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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