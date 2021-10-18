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Кузін: спадання осінньої хвилі COVID-19 може початися в листопаді

"Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, залежатиме від кожного з нас".

Кузін: спадання осінньої хвилі COVID-19 може початися в листопаді
Фото: Макс Требухов

Головний санітарний лікар Ігор Кузін підтвердив слова секретаря РНБО Олексія Данілова про те, що наступні кілька тижнів стануть піком осінньої хвилі COVID-19 в Україні.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, 18 жовтня.

"Пікові рівні навантаження на систему охорони здоров'я очікуються в кінці жовтня і до середини листопада з поступовим спадом до кінця року і в першому кварталі 2022 року. Те, що ми зараз бачимо в статистиці, це початок активної хвилі, зростання захворюванності. Тягар цієї хвилі і те, наскільки вона буде великою, залежатиме від відповідальної поведінки кожного з нас", - заявив Кузін.

Нагадаємо, що поступове зростання захворюваності на ковід в Україні почалося з середини липня, а новий спалах оглядачі визнали у вересні.

З 15 жовтня перший регіон України - Херсонська область - увійшов до "червоної" зони адаптивного карантину. З 18 жовтня до нього приєдналися ще чотири: Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області.

Національна академія наук 13 жовтня заявила, що осіння хвиля COVID-19 може досягнути показників весняної вже за тиждень-два.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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