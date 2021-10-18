Зеленський очікує затвердження прокурора САП до кінця року

Він сподівається, що конкурсна комісія для обрання нового керівника САП збереться найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що кандидатура прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде затверджена до кінця року.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

"З антикорупційної реформою, я вважаю, що є виклики і гальмування деякі, але сьогодні при деяких змінах, скажімо так, у Верховній Раді України ми прискоримо голосування в другому читанні про НАБУ. Це буде точно”, - сказав Зеленський.

Він висловив упевненість, що Верховна Рада ухвалить відповідний закон наступного тижня.

"Що стосується САП, то нового керівника САП - я теж був здивований тим, що комісія не може зібратися до остаточного результату, останнього етапу конкурсу, ми трохи попрацювали і я думаю, що в найближчі дні ця комісія збереться і у нас буде завершено конкурс і в цьому році ми, нарешті, отримаємо прокурора САП", - додав президент.

Нагадаємо, засідання комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у суботу, 9 жовтня не відбулося через відсутність кворуму.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін розповів, що на засідання “не з’явилися контрольовані Офісом президента України члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь”.

Шабунін вважає, що у США це буде сприйнято “як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену (державному секретарю США) особисто”. На його думку, Блінкен точно розповість про ситуацію президенту Джо Байдену, а зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках зі Сполученими Штатами.

Зі свого боку у посольстві США в Україні заявили, що Європейський союз та Сполучені Штати дуже розчаровані невиправданими затримками в обранні керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

27 вересня після двомісячної перерви відбулося засідання Конкурсної комісії, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника.

Претендентами на посади є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.