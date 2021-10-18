FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
FТ: Китай випробував гіперзвукову ракету, яка перед ураженням цілі облетіла всю планету
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
ОБСЄ призупинила місію на сході України через протести біля її штаб-квартири у Донецьку
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
МОЗ попередило, що "червона" зона не обмежиться п'ятьма областями
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Екснардеп Онищенко отримав російське громадянство
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Чи зможе Дмитро Разумков сформувати власну групу
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Експосол України в Естонії загинув, упавши зі сходів на дачі
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Керівник податкової Євген Олейніков: "Коли побачимо, що і скільки, гарантую, я цих хлопців оптом і в роздріб здам у прокуратуру"
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
Торговельна мережа Lidl готується зайти на український ринок
ГоловнаПолітика

"Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО", - Кулеба

У Кремлі назвали членство України в НАТО "найгіршим сценарієм" і пригрозили "активними заходами".

"Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО", - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в НАТО. Тому Україну не цікавить думка РФ з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Кремля в разі вступу України в Альянс.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав голова українського МЗС у твіттері.

Раніше сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - "це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії.

"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - наголосив Пєсков.

Речник Путіна зазначив, що Росія "нікому не загрожує і не є джерелом небезпеки".

Напередодні у міністерстві оборони США заявили, що глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО.

Окрім того, стало відомо про рішення Росії закрити представництво при НАТО.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також