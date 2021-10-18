"Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО", - Кулеба

Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в НАТО. Тому Україну не цікавить думка РФ з цього питання.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Кремля в разі вступу України в Альянс.
"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав голова українського МЗС у твіттері.
Раніше сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - "це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії.
"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - наголосив Пєсков.
Речник Путіна зазначив, що Росія "нікому не загрожує і не є джерелом небезпеки".
Напередодні у міністерстві оборони США заявили, що глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО.
Окрім того, стало відомо про рішення Росії закрити представництво при НАТО.