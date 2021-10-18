"Нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО", - Кулеба

У Кремлі назвали членство України в НАТО "найгіршим сценарієм" і пригрозили "активними заходами".

Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в НАТО. Тому Україну не цікавить думка РФ з цього питання.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на погрози Кремля в разі вступу України в Альянс.

"Найгірший сценарій уже відбувся: напад РФ на Україну, окупація наших земель та вбивство наших громадян. Тому нас не цікавить думка РФ щодо вступу України до НАТО. Росія не має права голосу у дискусії про майбутнє членство України в Альянсі", - написав голова українського МЗС у твіттері.

Раніше сьогодні речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - "це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії.

"Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - наголосив Пєсков.

Речник Путіна зазначив, що Росія "нікому не загрожує і не є джерелом небезпеки".

Напередодні у міністерстві оборони США заявили, що глава Пентагону Ллойд Остін під час візиту до Києва підтвердить перспективи вступу України в НАТО.

Окрім того, стало відомо про рішення Росії закрити представництво при НАТО.