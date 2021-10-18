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Зеленський заявив, що Україна готова до третьої хвилі коронавірусу

"Це дуже велике досягнення нашої медичної системи".

Зеленський заявив, що Україна готова до третьої хвилі коронавірусу
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна готова до третьої хвилі коронавірусу.

Про це він заявив у ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV.

Президент зазначив, що третя хвиля коронавірусу дісталася України пізніше, ніж країн Європи.

"Пік "Дельти" сьогодні і протягом найближчих двох тижнів згасатиме, мені так здається. І не просто здається, я знаю ту чи іншу інформацію з міністерства охорони здоров'я, з РНБО. Головне, в цьому питанні зрозуміти, наскільки ти готовий. Вважаю, що Україна готова", - сказав Зеленський.

За словами президента, за добу в Україні розгортається до 90 тисяч ліжок в інфекційних лікарнях з киснем, з апаратами штучної вентиляції легенів, тощо.

"У нас все готово. Є швидкі. Це дуже велике досягнення нашої медичної системи", - зауважив президент.

Нагадаємо, у Херсоні міські лікарні, які приймають хворих на СOVID-19, заповнені майже на 100%. Мешканців міста, які захворіли на коронавірусну недугу, почали госпіталізувати у сусідніх населених пунктах.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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